إقبال في الدقهلية على تحرير تأييدات للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

شهد المكتب العقاري في منطقة المجزر، بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، إقبالا من المواطنين على تحرير توكيلات تأييد للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي للترشح للرئاسة فترة جديدة، وتصدر المشهد السيدات اللائي احتشدن بأعداد كبيرة لدعم وتأييد الرئيس السيسي.

استكمال مسيرة الإنجازات

وقالت رباب شاهين، مدير إدارة غرب للشؤون الاجتماعية بالدقهلية، إن الانجازات التي حققها المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي واضحة، ونعيشها وكلها ملموسة على أرض الواقع، مثل تطوير العشوائيات وتوفير مساكن تليق بالمواطن المصري البسيط، ومشروعات مبادرة حياة كريمة.

وقال راضي شفيق، موظف في إحدى الشركات الخاصة بالدقهلية، إن الرئيس السيسي مخلص لوطنه ولشعبه، ويقود مسيرة من الإنجازات، لذا ننتخب الرئيس السيسي.

أماكن مكاتب توثيق الشهر العقاري بالدقهلية

ووفقا للهئية الوطنية للانتخابات يوجد في محافظة الدقهلية، فإن عدد من مكاتب مصلحة الشهر العقاري 8 مكاتب توثيق على مستوى المحافظة مخصصة لتحررير التوكيلات، وهي مكتب توثيق المركبات بمنطقة المجزر الآلي بمدينة المنصورة، ومكتب توثيق ضواحي المنصورة بمجمع خدمات منية سندوب أعلى المسجد، ومكتب توثيق طلخا بمنطقة المعلمين بجوار محطة المياه، ومكتب توثيق الحصص في مجمع خدمات المواطنين بقرية الحصص مركز شربين، ومكتب توثيق ميت غمر بشارع المعاهدة بجوار بنزينة أبو سالم، ومكتب توثيق استثمار جمصة بمقر هيئة الاستثمار بجمصة، مكتب توثيق الستاموني، مكتب توثيق الجمالية بمبنى مجلس المدينة بشارع البحر.