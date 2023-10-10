أكشن وإثارة أحمد عز يطارد خُط الصعيد في «فرقة الموت»

بدأ النجم أحمد عز تصوير أول مشاهد فيلم «فرقة الموت»، أمس الثلاثاء، داخل شقة سكنية بمنطقة جاردن سيتى. وقال مصدر لـ«الوطن» إن المشاهد الأولى من الفيلم ستجمع بين أحمد عز والفنانة أمينة خليل، التى تظهر كضيفة شرف ضمن الأحداث، مضيفاً أنه تم وضع خطة زمنية للتصوير خلال المرحلة المقبلة.

فيلم «لعبة الموت» مأخوذ من أحداث حقيقية، وتدور حول أحد الضباط، ويجسد دوره أحمد عز، الذى يكوّن فرقة للقضاء على سطوة خُط الصعيد، ويؤدى دوره الفنان آسر ياسين، وتتوالى الأحداث فى أجواء من الأكشن والإثارة.

ويشارك فى بطولة الفيلم منة شلبى، التى تعود من جديد للعمل مع أحمد عز فى السينما، وذلك بعد أفلام «شباب تيك أواى، بدل فاقد، الجريمة»، بالإضافة إلى فيلم «حلم عزيز»، الذى شاركت فيه كضيفة شرف.

فيلم «فرقة الموت» من تأليف صلاح الجهينى، وإخراج أحمد علاء، ومن إنتاج «سى سينما».

ويستعد الفنان أحمد عز لحضور تكريمه بجائزة فاتن حمامة للتميز فى الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائى، الذى يفتتح فعالياته فى 15 نوفمبر المقبل، ويحصل «عز» على الجائزة تكريماً لمشواره الفنى، الذى بدأه منذ أكثر من 25 عاماً.

وعبّر «عز» عن اعتزازه بالتكريم الذى يأتى من مهرجان بعراقة مهرجان القاهرة السينمائى، قائلاً فى تصريحات لـ«الوطن»: «الجائزة تثمين لمشوارى الفنى، ودافع قوى لتقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة، وكون الجائزة تحمل اسم سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة فهو شرف كبير لى».