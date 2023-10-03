أحمد عز: أدعم الرئيس السيسي في الانتخابات لاستكمال مسيرة الإنجازات

أعلن الفنان أحمد عز تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد إعلانه رسميا الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إقامتها في ديسمبر المقبل.

وقال عز في تصريحات لـ«الوطن» إنه يدعم الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة الإنجازات التي بدأها منذ توليه المسئولية، مضيفا أنه يتمنى مزيدا من الازدهار والاستقرار لمصرنا الحبيبة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يعلن ترشحه للانتخابات

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة خلال كلمته بمؤتمر «حكاية وطن» الذى اختتم فعالياته بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تلبية لنداء الشعب.

وشهدت ميادين مصر احتفالات واسعة بمجرد إعلان الرئيس السيسي عن ترشحه للانتخابات الرئاسية، وللاحتفال بذكرى مرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة.