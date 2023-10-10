اليوم.. أحمد عز يبدأ تصوير «فرقة الموت» مع أمينة خليل

يبدأ النجم أحمد عز تصوير أولى مشاهد فيلم «فرقة الموت»، اليوم الثلاثاء، داخل شقة سكنية بمنطقة جاردن سيتي.

وقال مصدر لـ«الوطن» إنَّ المشاهد الأولى من الفيلم ستجمع بين أحمد عز والفنانة أمينة خليل التي تظهر كضيفة شرف ضمن الأحداث، مضيفا أنَّه تمّ وضع خطة زمنية للتصوير خلال المرحلة المقبلة.

تفاصيل فيلم «لعبة الموت»

فيلم «لعبة الموت» مأخوذ من أحداث حقيقية، وتدور حول أحد الضباط ويجسد دوره أحمد عز، الذي يكون فرقة للقضاء على سطوة خط الصعيد، ويؤدي دوره الفنان آسر ياسين، وتتوالى الأحداث في أجواء من الأكشن والإثارة.

ويشارك في بطولة الفيلم منة شلبي التي تعود من جديد للعمل مع عز في السينما، وذلك بعد أفلام «شباب تيك أواي، بدل فاقد، الجريمة» بالإضافة إلى فيلم «حلم عزيز» الذي شاركت فيه كضيفة شرف.

فيلم «فرقة الموت» من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء، ومن إنتاج سي سينما.