أحمد عز: فخور بتجسيد شخصية اللواء محيي نوح في «الممر»

كشف الفنان أحمد عز، عن تفاصيل تجسيده لشخصية اللواء محيي نوح في فيلم الممر، قائلا: «كان لي شرف تجسيد شخصية اللواء محيي نوح، في فيلم الممر».

من أصعب الأفلام

وأضاف أحمد عز، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «سي بي سي»: «الفيلم ده من أصعب الأفلام التي مرت على مستوى التحضيرات والاستعدادات، كنا نمشي في الصحراء 4 ساعات ندور على مواقع للتصوير، والفضل يرجع إلى الشؤون المعنوية التي رتبت كل شيء، والمخرج شريف عرفة».

أقل حاجة نقدمها

وتابع: «إحنا كفنانين كنا حاسين إننا بنعمل حاجة كبيرة أوي، والناس دي كانت بتروح تعمل العمليات الاستشهادية وعارفة إنها مش راجعة لأهلها، إحنا معملناش حاجة، بالنسبة للأبطال الحقيقيين، ده أقل حاجة نقدمها لناس كانت شايله روحها على كفها بجد».