هيا فياض ممرضة برفقة هاني سلامة في «الذنب»

انضمت الفنانة السعودية هيا فياض، لفريق عمل مسلسل «الذنب» الذي يضم هاني سلامة، ودرة، وماجد المصري، وميريهان حسين ومحمد القس، وقصة شاهيناز الفقي، سيناريو وحوار وإخراج رضا عبد الرازق، وإنتاج مصطفى يوري.

هيا فياض في مسلسل الذنب

وتجسد هيا فياض شخصية صباح، وتعمل ممرضة خلال أحداث المسلسل وتتعاون مع هاني سلامة.

ومن المُقرر عرضه عبر إحدى المنصات الرقمية عام 2024، فيما تواصل الشركة المنتجة التحضيرات النهائية في الوقت الحالي، مسلسل الذنب مكون من 10 حلقات فقط.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هيا فياض مسلسل بنون، وفيلم «مهمة مش مهمة»، الذي تشارك في بطولته مع كوكبة كبيرة من نجوم الفن من مصر والسعودية، وتدور أحداثه في إطار درامي كوميدي.