«قلع الحجر» ينافس في مسلسلات رمضان 2024.. قصة حقيقية

يستعد المخرج حسني صالح، لبدء تصوير مسلسل «قلع الحجر»، الذي ينافس به في موسم مسلسلات رمضان 2024، ويكون بمثابة عودة له للسباق الرمضاني منذ عرض مسلسل الوسواس في 2015، وقدم بعد ذلك عددًا من الأعمال الدرامية والتي تم عرضها خارج نطاق موسم رمضان.

تفاصيل مسلسل قلع الحجر.. يعرض في رمضان 2024

مسلسل قلع الحجر، تدور أحداثه في منطقتي النوبة وقمولة في صعيد مصر ويتناول حقوق المرأة، وأحداثه مستوحاة من قصص حقيقية حدثت بالفعل في هذه المناطق، من تأليف أحمد وفدي وهو أحد مواطني مدينة قمولة، ويعد هذا العمل أولى تجاربه، وحسب تصريحات المخرج حسني صالح عنه أنه سيكون بمثابة اكتشاف جديد وموهبة تستحق التواجد.

أبطال مسلسل قلع الحجر

مسلسل قلع الحجر بطولة محمد رياض ورياض الخولي وسهر الصايغ ورانيا فريد شوقي ومفيد عاشور ومدحت تيخة ومحمود الجابري وسميرة عبد العزيز وبهاء ثروت وسميرة صدقي وأحمد الشافعي ومروة عبد المنعم ولقاء سويدان وأيمن الشيوي وآية عبد الرحمن الأبنودي وسماح السعيد وياسمين على وحسن العدل وحنين وعبد الخالق أحمد والوجه الجديد كريم زين.

مسلسلات رمضان 2024

ويستعد عدد كبير من نجوم الفن لموسم مسلسلات رمضان 2024 على رأسهم النجم كريم عبدالعزيز، والذي يخوض السباق بمسلسل الحشاشين، من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.