العلاج الطبيعي مع «أشرف»: ضحك ولعب.. و«بلالين»

بهجة ونشاط وحياة تسرى داخل أطراف كل طفل، بعد رحلة علاج مكثف يقطعها أشرف محمود، طبيب العلاج الطبيعى، مع مرضاه، يحمل الحلوى لهم ويضفى أجواء مرحة تهون الجلسات المؤلمة، وتبدل دموع الصغار لضحكات عالية.

معاناة طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة داخل قرية «أشرف» بمحافظته الأقصر، كانت الدافع لحلمه بأن يتخصص فى العلاج الطبيعى، وحقق ما تمناه بتخرجه فى التخصص نفسه عام 2021، ويحكى تجربته: «نزلت تدريب من تانية كلية فى أقسام النسا والتوليد والتغذية وإصابات ملاعب وغيرها، لكن أنا كنت مختار تخصص أطفال من وأنا صغير، بسبب الطفل اللّى أثر فيا، وعشان أضفى البهجة والحب على نفوسهم».

«بجيب لهم فى الجلسات حلويات وبلالين عشان أضيف لهم الفرحة فى الجلسات المؤلمة»، تلك قناعة طبيب العلاج الطبيعى فى علاج الأطفال بمختلف معاناتهم من الشلل الدماغى والمتلازمات بأنواعها ونقص الأكسجين والتأخر الحركى، وغيرها من الأسباب، لأن النفسية هى أهم خطوات العلاج.

ويروى «أشرف» كيف يجعل الأطفال يتخطون الساعات المؤلمة بالضحكات واللعب: «الطفل بيصرخ وبيكون معندهوش أى قابلية للعلاج، فببذل قصارى جهدى معاهم بالعلاج الطبيعى المكثف، وبتكون مدته ساعتين الصبح وبالليل لمدة أسبوع، من أول الطفل اللى معندوش تحكم فى رأسه، بعلمه إزاى يتقلب ويزحف ويحبو، ويتحكم فى ركبته ويقف على رجله، والمشى بأدوات مساعدة زى المشاية أو العصاية، بعدين المشى لوحده، وفرحتهم لا توصف.. فيه ناس بتنزل ساجدة لله، وبتعيط أول ما الطفل يقف ويشوفوه فى أول خطوة، وكله بالضحك واللعب ونتصور سيلفى».