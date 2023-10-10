مراسل «القاهرة الإخبارية» من بيروت: الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية خطير للغاية

قال أحمد سنجاب مراسل «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إنّ هناك تعزيزات عسكرية في القطاع الغربي للحدود اللبنانية الجنوبية والمناطق الإسرائيلية بالقرب من الحدود اللبنانية هناك، ونراها رأي العين من المناطق المرتفعة في لبنان.

الحدود اللبنانية الفلسطينية

وأضاف خلال إفادة له على الهواء، أن هناك عددًا من القوات الراجلة ودوريات تسير في هذه المناطق المطلة على الحدود اللبنانية الفلسطينية، ووجود الجنود الإسرائيليين على أبراج المراقبة بجانب الكاميرات المنتشرة على الأبراج ذاتها، التي تعمل بشكل ملحوظ، مؤكدًا أن هناك حالة من الاستنفار الأمني لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من السياج الإسمنتية.

إطلاق صواريخ

وأوضح أن قوات يونيفيل رصدت إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، كما شهدت المنطقة نفسها تسللا لمسلحين إلى داخل إسرائيل وتسببت في مشكلة، وهناك عمليات تمشيط من قوات يونيفيل لكن المساحات شاسعة.

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية أن هناك حالة من الاستنفار الأمني أيضًا داخل الأراضي اللبنانية وتحديدًا في المناطق القريبة من الحدود اللبنانية الفلسطينية، بجانب تسيير دوريات لبنانية تسير على الشريط الحدودي، ودوريات تجوب القرى والمناطق تحسبًا لأي عمليات تطلق منها أو صواريخ تطلق منها أو حتى أي أمور تثير التوتر مرة أخرى.