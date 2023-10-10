مراسلة القاهرة الإخبارية: القبة الحديدية فشلت في التصدي لصواريخ المقاومة على عسقلان

قالت مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة دانا أبو شمسية، إن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة أمطرت مستوطنة عسقلان بأربع رشقات صاروخية، كل رشقة تحوي نحو 100 صاروخ.

القبة الحديدية الإسرائيلية

وأضافت خلال إفادتها على الهواء، أن المقاومة حذرت سكان عسقلان من القصف، ونفذت تهديدها في موعده تماما، وفشلت القبة الحديدية الإسرائيلية تماما في التصدي لصواريخ المقاومة، وفر جنود الاحتلال من الدبابات والمدرعات وانبطحوا على الأرض خوفا من القصف.

وتابعت أن صافرات الإنذار بدأت تدوي في المناطق القريبة من شارع 6 السريع في القدس، وفي تل أبيب وضواحيها، مع سماع العديد من الانفجارات في تل أبيب، وأعلنت إسرائيل عن سقوط مصابين.

الحكومة الإسرائيلية تدعو لاجتماع موسع

ولفتت إلى أن الحكومة الإسرائيلية دعت لاجتماع موسع مساء اليوم، وقررت إخلاء عدد من مستوطنات غلاف غزة، رغم أنها أعلنت سيطرتها 100% على مستوطنات غلاف غزة، لكن تسلل جديد أثبت أنها لم تسيطر بالكامل بعد.