نتائج مباريات الأسبوع العاشر بدوري مراكز الشباب بالإسكندرية

قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، لـ«الوطن» إن دوري مراكز الشباب في نسختة العاشرة برعاية توتال إنرجيز إيجيبت، شهدت مباريات الأسبوع العاشر اليوم الثلاثاء 2023/10/10 حماس كبير ومنافسة قوية بين فرق مراكز الشباب، حيث يتنافس 24 فريقا مقسمين على 4 مجموعات للحصول على بطولة دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة.

نتائج مباريات الأسبوع العاشر

وأضافت الشريف أن نتائج مباريات الأسبوع العاشر التي أجريت اليوم في بداية الأسبوع، حيث أقيمت 3 مباريات جاءت كالتالي:

- انتهت مباراة فريق مركز شباب المنتزة مع مركز شباب العبور بفوز مركز شباب المنتزة 0/2.

- وجاءت نتيجة مباراة مركز شباب الصفا ومركز شباب طوسون وانتهاء المباراة بفوز مركز شباب طوسون 0/1 .

وانتهت مباراة مركز شباب الحرمين ومركز شباب السيوف بفوز مركز شباب الحرمين 1/4 .

الاهتمام بأنشطة بالشباب

وأوضحت الدكتورة صفاء الشريف، أن دوري مراكز الشباب يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، واطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال، الإدارة المركزية لمراكز الشباب، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية ممثلة في الإدارة العامة للشباب بهدف الاهتمام بالشباب لاكتشاف المواهب الرياضية.