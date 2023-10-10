بايدن: سنزود إسرائيل بالذخائر ونعزز منظومة القبة الحديدية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن بلاده ستبقى متحدة لدعم إسرائيل وتزودها بالذخائر وتعزز منظومة القبة الحديدية، متابعا: «سنقدم المساعدات لإسرائيل لتوفير كل ما تحتاجه لمواجهة الإرهابيين».

بايدن: سنواصل الوقوف مع إسرائيل

وواصل بايدن، بحسب كلمة له مساء اليوم الثلاثاء: «حماس تستخدم الفلسطينيين الأبرياء كدروع بشرية، ويوجد ما لا يقل عن 14 أميريكيا قتلوا في إسرائيل، كما أن حماس حركة إرهابية وسنواصل الوقوف مع إسرائيل».