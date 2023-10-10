كاتب صحفي: توطين الفلسطينيين في سيناء «فكرة شيطانية»

قال الكاتب الصحفي، محمد مصطفى أبو شامة، إن فكرة توطين الفلسطينيين في سيناء «شيطانية»، نبتت منذ سنوات بعيدة، وفي توقيت طرحها جرى رفضها من كل الأطراف، وبالطبع فكرة غير مقبولة مصريا.

مصر ليست مستباحة

وأضاف عبر قناة «القاهرة الإخبارية» أن الدولة المصرية لا تسمح بمثل هذا الهراء الذي طرحته بعض الأصوات الإسرائيلية في تقديمها لحل الفلسطينيين تحت وطأة القصف المستمر والعدوان الوحشي على أهالي غزة خلال الساعات الأخيرة.

تحذيرات من تصفية القضية

وتابع: «فكرة توطين الفلسطينيين في سيناء تصفي القضية وتقضي عليها برمتها، وهي جزء من فلسفة إسرائيل التي قامت عليها الدولة الإسرائيلية منذ نشأتها، وقبل إعلان قيامها أواخر الأربعينيات ولجأت لمثل هذه الحلول دائما، بما سمي في الصراع العربي الإسرائيلي بسياسة الأرض المحروقة لإجبار سكان الكثير من المدن الفلسطينية لترك منازلهم والرحيل عنها، وهي ممارسات قديمة انتهجتها إسرائيل في أكثر من مناسبة، ونجحت للأسف الشديد في تهجير سكان الأراضي الفلسطيني في الكثير من المناطق واحتلتها بالكامل».