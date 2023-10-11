«حياة كريمة» تغير خريطة الصحة في سوهاج بـ222 مشروعا يخدم 4 ملايين مواطن

شهدت محافظة سوهاج، خلال الفترة الأخيرة، طفرة كبرى بقطاع الصحة بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة المرحلة الأولى بمحافظة سوهاج التي نفذت في 181 قرية في 7 مراكز هي طما وجرجا والبلينا والمنشاة والمراغة ودار السلام وساقلتة لخدمة 4 ملايين مواطن بتكلفة تخطت 20 مليار جنيه.

222 مشروعا لـ«حياة كريمة» بقطاع الصحة

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إن إجمالي عدد مشروعات الصحة المنفذة ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة بسوهاج، بلغت 222 مشروعا ما بين إنشاء مشروعات جديدة وتطوير مشروعات منها وحدات صحية ومراكز طب أسرة ووحدات إسعاف ومستشفيات.

4 معلومات عن تطوير الصحة بسوهاج

وأضاف محافظ سوهاج أن مشروعات الصحة بمحافظة سوهاج شملت ما يلي:

- إنشاء 135 وحدة صحية ومركز طبي جديد في القرى.

-تطوير ورفع كفاءة 44 وحدة صحية في قرى 7 مراكز.

-إنشاء 35 نقطة إسعاف.

- إنشاء وتطوير 8 مستشفيات مركزية بينها مستشفى المراغة المركزي ومستشفى جرجا المركزي ومستشفى ساقلتة المركزي ومستشفى المنشاة المركزي.

وأوضح محافظ سوهاج أنه تم الانتهاء من العديد من المشروعات وتسليمها، بينما يستمر العمل في بعض المشروعات الأخرى بنسب تنفيذ متقدمة.

خدمة متطورة بقطاع الصحة بسوهاج

وأكد محافظ سوهاج على أهمية مشروعات الصحة بسوهاج في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بقرى المحافظة المستهدفة، وتغيير واقع الريف إلى الأفضل حيث تم توفير كل الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن بالقرية ليصبح معظمها قرى نموذجية .