رئيس حزب مصر بلدي يحرر توكيلا لتأييد الرئيس السيسي بالانتخابات المقبلة

حرر اللواء سيف الإسلام عبدالباري رئيس حزب مصر بلدي وعضو المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية، توكيلا لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لانتخابات رئاسة الجمهورية لفترة جديدة.

وأكد اللواء سيف الإسلام عبدالباري، أن هذا الموقف ينبع من إحساس بالمسؤولية الوطنية، وتلبية لرغبة شعبية لاستمرار مسيرة البناء والتنمية والأمن لشعب مصر.

الانتخابات الرئاسية

وكان عدد من رؤساء الأحزاب، حرروا توكيلات دعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة.