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رئيس حزب مصر بلدي: وجود الرئيس السيسي في الحكم يعزز الأمن القومي

كتب:

عمرو صالح
09:10 م | الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
تحالف الأحزاب المصرية

تحالف الأحزاب المصرية

قال اللواء سيف الإسلام عبد الباري رئيس حزب مصر بلدي، ندعم الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الماراثون الانتخابي المقبل، لأن وجوده يعزز الأمن القومي.

وأوضح سيف الإسلام خلال كلمته بمؤتمر تحالف الأحزاب المصرية، أن دعم حزبه للرئيس عبدالفتاح السيسي، جاء لما رأيناه تحقق من إنجازات خلال السنوات العشر الأخيرة من مشروعات قومية وتنموية، لعبت دورا مهما في تعزيز البنية التحتية للاقتصاد القومي.

وتابع رئيس حزب مصر بلدي: «الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذ البلاد من الحروب الأهلية، واستطاع أن يقوم بمعجزة كبيرة، وهي عودة الأمن للشارع المصري، بعد أن كانت الفوضى تفشت في البلاد».

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