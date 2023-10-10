السيطرة على حريق في قرية بوهة شطانوف بالمنوفية 

نجحت الحماية المدنية في مديرية أمن المنوفية، في السيطرة على حريق نشب في بنزينة غير مرخصة، ومول مفروشات، ومنزل مقابل للبنزينة، بمركز أشمون وانتقل إلى مكان الواقعة قيادات مديرية الأمن وعدد من المسؤولين التنفيذيين، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تفاصيل حريق قرية بوهة شطانوف في محافظة المنوفية

تعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي الحماية المدنية بلاغا بنشوب حريق في قرية بوهة شطانوف بمركز أشمون، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة، وتمت السيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى الأماكن المجاورة، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر في الأرواح.

مدير أمن المنوفية يتلقى إخطارا بحريق أشمون

تلقى اللواء عمرو روؤف، مدير أمن المنوفية، إخطارا من الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق في قرية بوهة شطانوف، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، كما انتقلت قوة أمنية بمركز أشمون، وتمت السيطرة على الحريق واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات وكشف أسباب الواقعة.