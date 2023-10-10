استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بمقرها الرسمي بمحافظة القاهرة، اليوم، وفداً من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

واستقبل الوفد، المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ومستشارها القانوني، والذي بدأ اللقاء بالترحيب بهم في زيارتهم لمقر الحملة، موجهاً لهم الشكر والتقدير على الدور المؤثر للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في العمل الخدمي والتنموي في كل ربوع مصر.

حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدا من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

أشاد رئيس الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي، بتجربة التحالف الوطني الفريدة من نوعها، خاصة في دوره لدعم حقوق الإنسان، مؤكداً أن استدامة العمل الأهلي على مدار العام وفي جميع المحافظات له أثره الفعّال الظاهر في خدمة الوطن والمواطن، مشيراً إلى أن التحالف الوطني له ثِقل كبير في ربوع الجمهورية، مثمناً قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي لما يكفله من غطاء تشريعي تمكن من جهات جمعها مختلفة للتنسيق والتعاون وهو ما يعبر عن الإرادة السياسية الداعمة.

ومن جانبه، أكد وفد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلال اللقاء، أن تواجدهم بدافع المسؤولية الوطنية، إذ أنه مظلة تستوعب الجميع، كما أن قانون التحالف وقانون العمل الأهلي نظم إمكانية التطوع والعمل المجتمعي، ووفقاً لذلك وانطلاقاً من حقهم في إطلاق مبادرات توعوية للمشاركة في الشأن العام، سيسعى التحالف على العمل على رفع الوعي وتعزيزه، فضلاً عن إقامة المؤتمرات المختلفة، والتأكيد على أن المواطن جزء من صناعة القرار.

أضاف وفد التحالف الوطني، أنهم بالفعل لديهم نشاطات وجولات تقوم على دعوة المواطنين للمشاركة الإيجابية لممارسة حقوقهم الانتخابية من خلال مبادرة «انزل شارك»، التي جرى إطلاقها.