بسمة وهبة: معركة التحرير الثالثة في سيناء بدأت بخطة التنمية بقرار من الرئيس السيسي

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ الدولة المصرية كانت على قدر المسؤولية وحررت سيناء من الإسرائيليين وحررتها من الإرهابيين، وبدأت معركة التحرير الثالثة لسيناء عندما بدأت خطة التنمية الشاملة بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وهبة: سيناء شكلها بقى يفرح والمشروعات فيها بكل مكان

وأضافت وهبة، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»: «سيناء شكلها بقى يفرح والمشروعات فيها بكل مكان والاستثمار في سيناء يزيد كل يوم عن السابق، حيث صرفت الدولة عليها أكثر من 600 مليار جنيه».

وتابعت الإعلامية: «من الواضح أن أهل الشر وأصحاب النفوس الخبيثة عندما رأوا الجمال والتنمية التي حدثت في سيناء أصبحت جميلة في أعينهم وعادت المؤامرة مرة أخرى، حيث يريدون جعل سيناء جزءا من غزة ونجد الفلسطينيين في سيناء، ويطلقون صواريخ على إسرائيل وترد إسرائيل، وبالتالي نجد أنفسنا في حرب مع إسرائيل.. المشرحة مش ناقصة قتلى».