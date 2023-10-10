مصطفى عمار: أحمد الطنطاوي أحيل لمجلس التأديب 3 مرات في البرلمان

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، إنّ ظهور أحمد الطنطاوي ومحاولة تقديم نفسه كمعارض أمر غريب، فقد أُحيل 3 مرات إلى مجلس التأديب في البرلمان وفشل في الانتخابات البرلمانية 2020، واستقال من حزبه واختفى في لبنان 9 أشهر بحجة الحصول على رسالة ماجستير، ولا نعلم أين هي الرسالة العلمية التي قدمها؟ وكان يعيش عيشة رغدة في بيروت وهو من أسرة بسيطة.

وأضاف عمار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر فضائية القناة الأولى: «النبرة السياسية التي يتبناها لم يتحدث بها عن برنامجه، على عكس الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يتحدث عن رؤية متحققة بالفعل»، مشيرا إلى أنّ الطنطاوي يدّعي عدم رضاه عن النظام المصري الإصلاحي ورغم ذلك لم يقدم برنامجا انتخابيا واضحا».

وتابع: «لا نعرف موقف طنطاوي من توطين الأشقاء الفلسطينين في سيناء، أما رأيه في عودة الإخوان قال إنهم فصيل في الدولة المصرية، وأيدته الجماعة الإرهابية في الترشح لانتخابات الرئاسة».