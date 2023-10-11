ضبط 200 كيلو جمبري منتهي الصلاحية خلال حملة تموينية في البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات و الثلاجات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر و منتهية الصلاحية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وفي هذا السياق، نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة برئاسة مجدى الخضر وبالتنسيق مع الطب البيطري، وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية، حملة تموينية بمركز كوم حمادة.

ضبط كمية جمبري منتهي الصلاحية في البحيرة

أسفرت الحملة التموينية عن ضبط 16 كرتونة جمبرى بإجمالي 200 كيلوجرام داخل أحد ثلاجات حفظ اللحوم والأسماك منتهي الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

تكثيف الحملات التموينية في البحيرة

كما شهدت مدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة أمس تنفيذ عدة حملات تموينية، أسفرت عن تحرير 6 محاضر تموينية لعدد من المحال التجارية، لعدم الإعلان عن الأسعار وعرض منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وشهدت مدينة كوم حمادة تحرير 4 محاضر تموينية لمخابز تموينية لإنتاج خبز ناقص الوزن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر.