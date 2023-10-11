عاجل.. استشهاد 31 فلسطينيا والاحتلال يستهدف منازل عائلات فلسطينية

استشهد 31 مواطناً فلسطينيًا وأصيب آخرون، صباح اليوم الأربعاء، في غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي، على منازل في خان يونس، والنصيرات، ودير البلح، وتل الزعتر جنوب ووسط وشمال قطاع غزة.

الطيران الحربي يستهدف منازل الفلسطينيين

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مراسلها بأن سيدة استشهدت واصيب عدد من المواطنين في قصف منازلهم في منطقة النجار شمال خان يونس، وتم نقلهم إلى مستشفى ناصر الطبي غرب خان يونس.

واستهدف الطيران الحربي للاحتلال منزلا يعود لعائلة الأعرج في النصيرات بعدد من الصواريخ، ما أدى إلى استشهاد سبعة مواطنين وأصيب آخرون بجراح نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.

استشهاد 15 شخصا من عائلة واحدة

وفي سياق متصل، استشهد 15 مواطناً من عائلة النجار خلال قصف منازل في دير البلح، وارتفع عدد شهداء عائلة شاهين إلى ثمانية شهداء خلال قصف منزلهم في تل الزعتر شمال قطاع غزة، وما زال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

وتجاوز عدد شهداء اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على غزة 900 شهيد، بالإضافة لآلاف الجرحى والمصابين.