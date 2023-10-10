استشهاد صحفية فلسطينية وعائلتها في قصف إسرائيلي شمال غزة

استشهدت صحفية فلسطينية وعائلتها، اليوم الثلاثاء، جراء قصف إسرائيلي لمنزلها شمال قطاع غزة.

تفاصيل حول الصحفية الشهيدة

وقالت مصادر في القطاع، إن الصحفية سلام ميمة وزوجها وأطفالها الثلاثة هادي وعلي وشام، استشهدوا في قصف منزلهم في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

ارتفاع أعداد الشهداء الصحفيين في فلسطين

وباستشهاد الصحفية ميمة يرتفع عدد الشهداء الصحفيين، اليوم، إلى أربعة، بعد استشهاد الصحفيين سعيد الطويل ومحمد صبح وهشام النواجح، وارتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى ثمانية منذ العدوان المتواصل لليوم الرابع على التوالي.