10 سنوات من الإنجازات.. «مستشفى العجمي التخصصي» صرح طبي يخدم 3 ملايين مواطن

عانى غرب الإسكندرية وتحديدا منطقة العجمي المكتظة بالسكان سنوات طويلة من عدم وجود مستشفى حكومي يستوعب عدد سكان حي العجمي الذي به العديد من المناطق بدءا من الورديان مرورا بالمكس والدخيلة والبيطاش والهانوفيل وصولا إلى أبويوسف والكيلو 21 حتى الساحل الشمالي، وكان أقرب مستشفى عام هو مستشفى العامرية الذي يبعد عن العجمي بأكثر من 10 كيلومترات حتى تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، وقرر إنشاء واحد من أكبر مستشفيات الإسكندرية بالعجمي وهو مستشفى العجمى التخصصي.

تكلفة البناء والتجهيز 750 مليون جنيه

وقال الدكتور صلاح الحصاوي، مدير عام مستشفى العجمي التخصصي لـ«الوطن»، إن المستشفى يعد من أهم إنجازات الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبدأت أعمال إنشاء المستشفى في 2014، وكان أهالي غرب الإسكندرية يعانون من عدم وجود مستشفى حكومي متكامل، وجرى افتتاحه نهاية عام 2019 بتكلفة إنشائية 350 مليون جنيه، بتكلفة 400 مليون جنيه، وجرى تزويده بأحدث الأجهزة الطبية في جميع أقسام المستشفى، وكان الافتتاح الرسمي للمستشفى في عام 2021، وافتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي عن طريق الفيديو كونفرانس ليبدأ رسميا في استقبال المرضى وتقديم الخدمات لـ3 ملايين مواطن.

أحدث الأجهزة الطبية

وأضاف «الحصاوي»، أن مستشفى العجمي تحت إشراف وزارة الصحة، به أحدث الأجهزة الطبية في جميع أقسام المستشفى، وبه 263 سريرا و20 سرير عناية عامة و22 وحدة حضانات و8 أسرة عناية أطفال و8 أسرة قسطرة وعناية ما بعد القسطرة و46 ماكينة غسيل كلوي و4 أسرة عناية قلب و4 أسرة عناية وسطية و4 أسرة عناية وسطية و4 أسرة عناية قلب مفتوح كبار و2 سرير عناية قلب مفتوح أطفال إلى جانب قسم الطوارئ الذي يعمل على مدار 24 ساعة، وتجرى بالمستشفى أدق العمليات الجراحية بواسطة استشاريين وأساتذة من كلية الطب لتقديم أعلى خدمة طبية تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية.