برًا وبحرًا وجوًا.. الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجازر ضد الفلسطينيين العُزَّل

استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في جرائمها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، حيث استمر القصف الشديد على القطاع برًا وبحرًا وجوًا.

زوارق الاحتلال تقصف المدنيين بحرًا

قصفت زوارق بحرية الاحتلال شاطئ بحر خان يونس جنوب قطاع غزة، بعشرات القذائف فجر اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مراسلها أن بحرية الاحتلال الاسرائيلي تقصف بشكل عشوائي بعشرات القذائف الصاروخية شاطئ خان يونس، ما تسبب بذعر وخوف في صفوف المواطنين لا سيما الأطفال.

طائرات الاحتلال تقصف المدنيين جوًا

وفي سياق متصل، ألقت الطائرات الحربية التابعة للاحتلال قذائف الفسفور المحرمة دوليا غرب خان يونس، واستشهد 31 فلسطينيًا في غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي، على منازل في خان يونس، والنصيرات، ودير البلح، وتل الزعتر جنوب ووسط وشمال قطاع غزة.

مدفعية الاحتلال تدمر أحياء فلسطينية كاملة

ودمرت مدفعية الاحتلال حي الكرامة شمال غرب مدينة غزة بسيل من الغارات المتواصلة، ما أسفر عن وقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء، ما وصفته وسائل الإعلام الفلسطينية بالمجزرة.