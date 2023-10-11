شهيدان برصاص الاحتلال في بلدة سلوان

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» استشهاد شابان برصاص الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، خلال مواجهات اندلعت في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة.

وأوضحت مصادر محلية أن الشهيدين -لم تعرف هويتهما بعد- استشهدا برصاص شرطة الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في حي عين اللوزة في بلدة سلوان.

وأضاف البيان أن شرطة الاحتلال أطلقت الرصاص بصورة مباشرة على الشابين وأصابتهما وتركتهما ينزفان دون السماح بإسعافهما، إلى أن ارتقيا.

قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت حي رأس العامود

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي حي رأس العامود، وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

وفي بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحامها البلدة، واستهدافها للمواطنين بالرصاص وقنابل الغاز السام، ونصب الحواجز العسكرية.