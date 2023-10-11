الباز: إسرائيل لديها خطة لتوطين الفلسطينيين في سيناء

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز إن ما قامت به المقاومة الفلسطينية عمل بطولي ونظامي وعظيم ولا يستطيع أحد المزايدة عليهم، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد في تصريحات له اليوم، على أن أمن مصر القومي مسؤولية النظام ولا تهاون به أو تفريط ولن يسمح لأحد بالاقتراب، وعلى الجميع ألا يختبر صبر الجيش المصري، خصوصا مع محاولات إسرائيل لتحقيق بعض الأهداف بعد الخسائر التي تكبدتها.

إسرائيل لديها خطة لتوطين الفلسطينيين في سيناء

وأضاف الباز، خلال حديثه في فيديو مباشر عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، أن إسرائيل لديها خطة لتوطين الفلسطينيين في سيناء وهي خطة تتجدد على مر السنوات، وكان المخطط تنفيذ الخطة بعد رحيل مبارك، وفي عام 2013 التقى محمد مرسي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وتحدث معه عن تنفيذ هذه الخطة وأبلغه محمد مرسي بالموافقة على الخطة مقابل إسقاط ديون مصر، وهذا الحديث أدلى به الرئيس الفلسطيني.

إسرائيل تستهدف دفع الفلسطينيين بالاتجاه لمصر

وتابع الباز أن إسرائيل تستهدف دفع الفلسطينيين بالاتجاه لمصر، حيث تشرد 188 ألف فلسطيني حتى الآن وتضعهم في موقف إما الموت أو القدوم لمصر.