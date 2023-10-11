عاجل.. 3 زلازل قوية تضرب أفغانستان

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر أفغانستان في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، ووقع زلزال تابع آخر بقوة 5 درجات على مقياس ريختر في نفس المنطقة أيضًا.

هيئة المسح الجيولوجي تكشف تفاصيل الزلزال

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية فإن الزلزال وقع على بُعد 29 كيلو مترا من مدينة هرات بأفغانستان وشعر به السكان في تركمانستان وإيران وأوزبكستان وأفغانستان.

وووقع زلزال ثالث بقوة4.1 درجة على مقياس ريختر وكان مركز الزلزال على مسافة 10 كيلو شرق قرية شهار برج بأفغانستان.

الزلازل في أفغانستان تسببت في مقتل 2400 شخص

وكانت عدة زلازل قوية قد ضرب منطقة أفغانستان وتسببت في مقتل أكثر من 2400 شخص وإصابة 9240 شخصا في أقوى هزات أرضية منذ سنوات في الدولة الجبلية المعرضة للزلازل.

وبحسب سكاي نيوز فإن أفغانستان لديها تاريخ مع الزلازل القوية، ووقع الكثير منها في منطقة هندوكوش الوعرة على الحدود مع باكستان، وغالبا ما ترتفع حصيلة القتلى عندما تكون التقارير واردة من مناطق نائية.