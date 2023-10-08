«الصحة العالمية»: تدمير 600 منزل بـ12 قرية في زلزال أفغانستان

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية في ولاية هرات الأفغانية خلال الشهرين الماضيين، شملت تدمير أكثر من 600 منزل في 12 قرية على الأقل، وتضرر نحو 4 آلاف و200 شخص.

يذكر أن أفغانستان تعرضت في غضون شهرين فقط، لزلازلين مدمرين شدتهما 6.3 درجة علي مقياس ريختر، وتبعه سلسلة من الهزات الارتدادية القوية، ليتسبب في مقتل أكثر من ألفين شخص، وتدمير نحو 12 قرية على الأقل، بحسب ما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية».

تضرر أكثر من 600 منزل جراء زلزال أفغانستان

واضطر العديد من سكان المدينة إلى النزوح من المباني بسبب بدء الهزات الارتدادية التي استمرت لأكثر من ساعة، ما تسبب الزلزال المدمر في حالة من الذعر بين السكان، إذ تخوفوا من وقوع هزات ارتدادية واضطروا للبقاء في الشوارع، وقد واجه المواطنون صعوبة في النوم خشية أن يستيقظوا وهم تحت الأنقاض.

حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان

ووفقًا للبيانات الحكومية الأفغانية التي أُعلن عنها صباح اليوم الأحد، بلغت حصيلة ضحايا الزلزال والهزات الأرضية في مناطق مختلفة من البلاد 2053 حالة وفاة، بالإضافة إلى إصابة 9240 شخصًا وتدمير 1329 منزلاً.