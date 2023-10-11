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الدفاع المدني في غزة: المواطنون يبادون بقنابل الفوسفور الأبيض

كتب:

نرمين عفيفي
08:15 ص | الأربعاء 11 أكتوبر 2023
الأوضاع بفلسطين

الأوضاع بفلسطين

قال متحدث الدفاع المدني بغزة، إننا ليس لدينا القدرة لدخول المناطق المدمرة لشدة النيران، كما أن طواقم العمل تواجه صعوبات كبيرة.

وأضاف متحدث الدفاع المدني بغزة، في تصريحات لـ«القاهرة الإخبارية»، أنه لا توجد في غزة مناطق آمنة، وهناك جثامين لشهداء تحت المباني المدمرة، ونعاني من نقص الإمكانيات.

وأكد متحدث الدفاع المدني في غزة، أن المواطنين في القطاع يبادون بقنابل الفوسفور الأبيض.

 

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