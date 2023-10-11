إنجازات 10 سنوات.. إنشاء سجل إلكتروني للتقاضي و«شهادات ذكية» عن بعد

تعمل الدولة المصرية على مواكبة التطور التكنولوجي، من خلال التحول الرقمي وميكنة الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين، لسهولة الحصول عليها بشكل سلس يسهل تقديم خدمة تليق بالمواطن المصري.

وذكرت الحكومة، في الكتاب الصادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، الذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّه جرى إطلاق خدمتي وحدة إصدار الشهادات الذكية عن بعد والسجل الإلكتروني للتقاضي أمام المحاكم الاقتصادية.

وتابعت أنّه جرى الانتهاء من مشروع نظر جلسات تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد بالمحاكم الابتدائية، والانتهاء من 26 محكمة ابتدائية و38 محكمة جزئية، كما جرى إطلاق خدمة إقامة الدعوى المدنية عن بعد بها، فضلا عن 100 دائرة محكمة تم تشغيل برنامج إنفاذ القانون بها، و27 محافظة تم فيها إطلاق تطبيق «أرغب في عمل توكيل» عبر الهواتف الذكية.

وأضافت الحكومة، أنّه جرى إنشاء 9 محاكم ومستندات وزارة العدل، وأرشفة قضايا الحفظ بهم، وجار التنفيذ في 4 محاكم، كما جرى إنشاء 38 محكمة ابتدائية، ونشر منظومتي تنفيذ الأحكام والإحصاء القضائي بها.

وأوضحت أنّه جرى إنشاء 244 محكمة مدنية واقتصادية، و24 قسمًا للطب الشرعي و44 مكتب خبراء تم ميكنته، و200 محكمة تم ربطها بمركز نظم المعلومات والتحول الرقمي.

وبالنسبة للأموال المحصلة ودعم الموازنة العامة، وصل إجمالي ما تم توريده للخزانة العامة من المطالبات القضائية والشهر العقاري 29.3 مليار جنيه، وإجمالي ما تم توريده للجهات العامة والمجني عليهم في قضايا الكسب غير المشروع والعدوان على المال العام 25.27 مليار جنيه.