وزير الثقافة الأسبق ضيف «بصراحة» على شاشة الحياة غدا

يحل الدكتور عبد الواحد النبوي وزير الثقافة الأسبق، غدًا الجمعة، ضيفًا على الإعلامية رانيا هاشم في برنامج «بصراحة» على شبكة تليفزيون الحياة.

كواليس حرب أكتوبر

ويكشف وزير الثقافة الأسبق، العديد من الأسرار والكواليس عن حرب أكتوبر من واقع وثائق الحرب، كما يتطرق للحديث عن أبرز الوثائق المنشورة في كتابه مصر في قلب المعركة.

النبوي: المصريون استخدموا أساليب لم يتخيلها أحد

وقال الدكتور عبد الواحد النبوي، إنه لم تنفذ دولة في العالم الخداع الاستراتيجي مثل ما فعلته مصر، مضيفا: «أزمتنا كانت كبيرة كعرب كنا نمتلك الماء ولا نمتلك السلاح، والمصريون استخدموا أساليب لم يكن أحد يتخيلها».