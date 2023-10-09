إنجازات الدولة في برج العرب.. مشروعات صحية وخدمية أعادت الحياة للمواطنين

عاشت مدينة برج العرب بالإسكندرية سنوات طويلة سابقة دون خدمات رئيسية، من صرف صحي وخدمات صحية وشبكة مياه، ولم تحدث أي أعمال تطوير في مدينة برج العرب القديم، وحين تم إنشاء مدينة برج العرب الجديدة توقع أهالى البرج وصول الخدمات إليهم، الأمر الذي لم يحدث وظلت برج العرب وأهلها يعانون الإهمال في كل شئ حتى تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر، وأطلق مبادرة حياة كريمة وصندوق تحيا مصر، لتدخل برج العرب بالإسكندرية إلى حيز الاهتمام وتعود الحياة إليها بعودة الخدمات.

خدمات حكومية ببرج العرب

وقال اللواء طة زهير، رئيس مجلس مدينة برج العرب القديم بالإسكندرية، إن حياة كريمة أعادت لأهالى برج العرب الحياة، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية العملاقة التي أنجزتها مبادرة حياة كريمة، لتغيير حياة سكان الريف المصري للأفضل، لافتا إلى تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بمركز ومدينة برج العرب، لتدخل المدينة فى تطوير ونهضة لم تشهدها من قبل، إذ تم إنشاء 4 مجمعات خدمية حكومية في برج العرب القديم والقرى الثلاثة بهيج وأبو صير والغربانيات، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الخدمات المقدمة لأهالى تلك القرى.

مشروعات حياة كريمة فى البرج

وأوضح زهير أنّ مشروعات حياة كريمة في برج العرب القديم، من أهم المشروعات التنموية بالإسكندرية التى تم تنفيذها من خلال المبادرة، مشيرا إلى أنها أنشئت 5 نقاط إسعاف، و5 وحدات صحية، و183 فصلا دراسيا، و10 مدارس، إلى جانب إنشاء محطتي مياة شرب، و9 مشروعات صرف صحي، و3 محطات معالجة، فضلا عن إنشاء 12 برج شبكات محمول، و6 مراكز شباب، و3 مجمعات خدمات حكومية، و3 مكاتب بريد، و7 نقاط شرطة، علاوة على تأهيل وتبطين ترع بطول 3 كيلومترات، ورصف طرق رئيسية وداخلية بطول 24 كيلومترا.

حياة كريمة أعادتنا للحياة

ويقول حسن داود موظف من أهالي برج العرب القديم، أنّ مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أحدثت نقلة نوعية بقرى برج العرب بفضل مشروعات المبادرة، لا سيما رفع كفاءة المرافق بها من شبكات الصرف الصحي والكهرباء والغاز، لافتا إلى أنه قبل تولي الرئيس السيسى رئاسة الجمهورية، وإطلاق مبادرة حياة كريمة، كنا نعانى من عدم توافر الخدمات والمرافق، والآن تحولت حياتنا إلى الأفضل،موضحا أنّ توافر الخدمات ينهى المشكلات ويفتح مجالات وآفاق جديدة للمستقبل.