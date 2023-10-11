انطلاق أولى فعاليات الندوة العلمية الدولية بملتقى الخط العربي اليوم

تبدأ في الثانية عشرة ظهر اليوم الأربعاء، بمركز الإبداع الفني، أولى فعاليات «الندوة العلمية الدولية» المصاحبة لملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي في دورته الثامنة، والذي يحمل شعار «الخط والنصر» وينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع الجمعية المصرية العامة للخط العربي برئاسة الخطاط خضير البورسعيدي، وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية، والفنون التشكيلية، ودار الأوبرا المصرية.

جلسات الندوة العلمية الدولية

تبدأ الجلسة الافتتاحية بكلمة محمد حسن مقرر اللجنة العلمية، يعقبها كلمة الباحثين ويلقيها جمال نجا، ثم كلمة الكاتب الصحفي الفنان محمد بغدادي قوميسير عام الملتقى، ثم كلمة وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، يدير الجلسة أحمد منصور.

تعقبها في الساعة الواحدة والربع ظهرا وقائع الجلسة العلمية الأولى ويديرها مصطفى عبد الرحيم، وتتضمن عدة محاور: «الحرب بالخط على الحوائط – معركة الهتاف بالروح والخط فى بورسعيد – الخط العربى فى قلب المعركة – شاهدة على مسيرة الخط وقت المعركة فى محافظة السويس - الخط والنصر – الخطوط المستخدمة في الصحافة اللبنانية خلال حرب أكتوبر المجيدة - التعبير عن النصر بالفن والخط في صعيد مصر- قراءة في تجربة الفنان راشد إبراهيم».

ويختتم الدكتور أحمد درويش محاور الجلسة الأولى بمناقشة «سامي رافع مصمم النصب التذكاري للجندى المجهول».

وفي الثالثة إلا الربع من مساء نفس اليوم، تبدأ وقائع الجلسة العلمية الثانية ويديرها أحمد درويش ويقدم فيها أبحاث: «الخط العربى شاهد عيان على مسيرة النصر – مانشيتات الصحافة وصياغة رسائل الحرب».

ويقدم محسن عبد الفتاح بحثا بعنوان «جماليات الخط ومسيرة الثورة – تصميمات محمود إبراهيم سلامة أنموذجا»، يليه بحث بعنوان «الجوانب النفسية والتربوية في الخط العربي» للدكتور خالد مجاهد، ثم بحث بعنوان «أثر التصور البصريب على تحسين وتذوق فن الخط العربى» للباحثة منى سعيد.

وأخيرا بحث بعنوان الخط العربي بين التيبوغرافيا والرقمنة للدكتور عبد الرحمن محمد عمر.

كما تبدأ في الخامسة مساء اليوم، الورش المصاحبة للملتقى بقصر الفنون، بمبادئ خط الرقعه تقدمها الفنانة سميرة الريامية.