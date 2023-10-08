إنجازات الثقافة في حماية التراث.. أبرزها تعليق 265 لوحة بمشروع «حكاية شارع»

تولي وزارة الثقافة المصرية اهتماما خاصا بالتراث، وذلك من خلال الجهاز القومي للتنسيق الحضاري تنفيذ العديد من المشروعات في مجال حماية التراث الثقافي، وضمن مشروع ذاكرة المدينة، ومن بينها مشروع «حكاية شارع» الذي يهدف إلى التعريف بالشخصيات الهامة التي أطلقت أسماؤها على بعض الشوارع.

تفاصيل مشروع «حكاية شارع»

وحسب كتاب «حكاية وطن» الذي أصدرته الحكومة فقد بلغ عدد اللوحات التي تم تعليقها 265 لوحة في مشروع «حكاية شارع»، إلى الآن وذلك في الأحياء المختلفة من محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة.

ويعمل المشروع على إحياء الذاكرة القومية والتاريخية للمجتمع المصري، ويتم تنفيذه من خلال وضع لافتات باسم وتاريخ الأعلام الذين أطلقت أسمائهم على الشوارع، والذين يشكلون قيمة تاريخية وقومية ومجتمعية لمختلف فئات الشعب المصري.

وقد وضعت اللجنة العلمية للمشروع إطار محدداً للتعريف بكل شخصية من خلال ضوابط محددة منها أن يتم التعريف بالشخصية في 25 كلمة فقط – تحديد تاريخ الميلاد والوفاة – أن تكون النصوص باللغتين العربية والإنجليزية.

«حكاية شارع»

ومن أبرز الشوارع التي تعليق لافتتات «حكاية شارع » بها؛ صبري أبو علم، ونجيب الريحاني، وعبد الخالق ثروت وهدى شعراوي، بالقاهرة، وأحمد لطفي السيد، وصفية زغلول، وقاسم أمين بالإسكندرية، وصالح سليم والبطل أحمد عبد العزيز وأمين الرافعي بالجيزة.