أكثر من 263 ألف مواطن نزحوا من منازلهم جراء العدوان المتواصل على غزة

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، إن أكثر من 263 ألفًا و934 مواطنًا نزحوا من منازلهم، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل جوا وبرا وبحرا على قطاع غزة، بحسب ما ذكرته وكالة «وفا».

أكثر من 1000 وحدة سكنية أحلق بيها أضرار

وأوضح «أوتشا»، أن عمليات القصف دمرت أكثر من 1000 وحدة سكنية، فيما ألحقت أضرارا بالغة في 560 وحدة جعلتها غير صالحة للسكن، مشيرًا إلى أن قرابة 175 ألفًا من أولئك النازحين، لجأوا إلى 88 مدرسة تديرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنوروا)، وأكثر من 14 ألفًا و500 آخرين إلى 12 مدرسة حكومية، فيما يُعتقد أن نحو 74 ألفًا يقيمون مع أقارب وجيران أو لجأوا إلى كنائس ومرافق أخرى.

ولفت إلى أن عدد النازحين داخل غزة يمثل أكبر عدد من النازحين منذ التصعيد الذي استمر 50 يوما في 2014، محذرًا من أن تلبية الاحتياجات الرئيسة أصبحت أكثر صعوبة بالنسبة إلى أولئك الذين لم ينزحوا.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن قلقه بعد إعلان إسرائيل الحصار الكامل، لا سيما بسبب تردي الوضع الإنساني أصلا في القطاع الفقير.

ارتفاع عدد الشهداء من أبناء شعبنا

وارتفع عدد الشهداء من أبناء شعبنا نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر والشامل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 922 شهيدا، بينما وصل عدد الجرحى إلى نحو 4650 جريحًا.

وووفقا للمعطيات الصادرة عن وزارة الصحة والمستشفيات، فإن 900 شهيد ارتقَوا في قطاع غزة، منهم 260 طفلاً و230 امرأة، وأصيب 4500 آخرون بجروح مختلفة في غارات الاحتلال المتواصلة على أنحاء القطاع كافة، منذ السبت الماضي، وفي الضفة الغربية، ارتقى 22 شهيدا، وأصيب نحو 150 آخرين.