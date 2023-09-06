لطلاب الدور الثاني للثانوية.. كل ما تريد معرفته عن مصروفات الجامعات الخاصة

تنوعت واختلفت مصاريف الجامعات الخاصة في مصر، والمعتمدة من جانب وزارة التعليم العالي، حيث أصبحت المساحة كبيرة ومفتوحة أمام طلاب الثانوية العامة الدور الثاني من الحاصلين على مجموع 50% فأكثر للتقديم في إحدى الجامعات الخاصة، في ظل وجود عدد كبير من التخصصات المطلوبة في سوق العمل محليا وإقليميا.

كل ما تريد معرفته عن مصروفات الجامعات الخاصة

وفي هذا السياق، تستعرض «الوطن» مصاريف الجامعات الخاصة للعام الدراسي 2023-2024، خاصة بعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة واقتراب بداية العام الدراسي الجديد.

مصاريف جامعة الأهرام الكندية للعام الدراسي 2023-2024

كلية الصيدلة: 90 ألف جنيه

كلية الصيدلة الإكلينيكية: 100 ألف جنيه

كلية اللغات والترجمة: 40 ألف جنيه

كلية علوم الحاسب: 55 ألف جنيه

كلية الإعلام إنجليزي: 45 ألف جنيه

كلية التصميم والفنون الإبداعية: 60 ألف جنيه

كلية الهندسة: 55 ألف جنيه

كلية إدارة الأعمال: 50 ألف جنيه

كلية الإعلام: 40 ألف جنيه

كلية العلاج الطبيعي: 80 ألف جنيه

كلية طب الأسنان: 135 ألف جنيه

مصاريف جامعة المستقبل

كلية طب الأسنان: 180 الف جنيه

كلية الاقتصاد: 60 ألف جنيه

كلية الصيدلة: 108 آلاف جنيه

كلية الهندسة: 75 ألف جنيه

كلية علوم الحاسب: 73 ألف جنيه

كلية علوم الإدارة: 65 ألف جنيه

مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

كلية الطب البشري: 155 ألف جنيه.

كلية الصيدلة: 95 ألف جنيه.

كلية العلوم الصحية التطبيقية: 50 ألف جنيه.

كلية التكنولوجيا الحيوية: 70 ألف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي: 95 ألف جنيه.

كلية الأسنان: 145 ألف جنيه.

كلية التمريض: 50 ألف جنيه.

كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال: 55 ألف جنيه.

كلية الهندسة: 70 ألف جنيه.

كلية تكنولوجيا المعلومات: 75 ألف جنيه.

كلية الإدارة والاقتصاد: 55 ألف جنيه.

كلية اللغات والترجمة: 55 ألف جنيه.

كلية الآثار والإرشاد السياحي: 40 ألف جنيه.

كلية التربية الخاصة: 40 ألف جنيه.

مصاريف الجامعة الحديثة

كلية الطب البشري: 64 ألفًا و950 جنيهًا.

كلية الهندسة: 24 ألفًا و800 جنيه.

كلية التمريض: 19 ألفًا و250 جنيهًا.

كلية الإعلام: 21 ألف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي: 37 ألفًا و450 جنيهًا.

كلية الصيدلة: 42 ألفًا و250 جنيهًا.

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 28 ألفًا و800 جنيه.

كلية طب الأسنان: 54 ألفًا و450 جنيهًا.

كلية الإدارة: 21 ألف جنيه.

مصاريف جامعة زويل

كلية الهندسة : 144ألف جنيه

كلية إدارة الاعمال: 80 الف جنيه

كلية العلوم : 128 الف جنيه

كلية الحوسبة والذكاء الاصطناعي : 89 الف جنيه

مصاريف الجامعة المصرية الصينية

كلية العلاج الطبيعي: 78 الف جنيه

كلية الاقتصاد والتجارة الدولية : 44 ألف جنيه.

كلية الصيدلة : 98 الف جنيه

كلية الهندسة والتكنولوجيا : 56 الف جنيه

مصاريف الجامعة البريطانية

كلية القانون: 133 ألف جنيه

كلية التمريض :63 ألف جنيه.

كلية هندسة الطاقة: 173 ألف جنيه

كلية الفنون والتصميم بلغت مصروفاتها :188 ألف جنيه

كلية الصيدلة فارم دي 163 ألف جنيه

كلية الهندسة: 198 ألف جنيه

كلية طب الأسنان: 233 ألف جنيه

كلية الإعلام والاتصال: 158 ألف جنيه .

كلية الآداب والإنسانيات: 143 ألف جنيه

قسم الصيدلة فارم دي الإكلينيكية: 173 الف جنيه

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال

- قسم الاقتصاد 158 الف جنيه

- قسم إدارة الأعمال 198 ألف حنيه

مصاريف جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة

طب الأسنان: 200 ألف جنيه.

الإعلام: 94 ألف جنيه.

الهندسة: 108 آلاف و100 جنيه.

الصيدلة: 134 ألف جنيه.

التكنولوجيا الحيوية: 112 ألفًا و200 جنيه.

علوم الإدارة: 94 ألف جنيه.

الفنون و التصميم: 103 آلاف و400 جنيه.

اللغات والترجمة: 68 ألفًا و 750 جنيهًا.

العلوم الحاسب: 98 ألفًا و750 جنيهًا.

العلاج الطبيعي: 140 ألفًا و300 جنيه.