إنجازات جامعة حلوان في عام.. تحول رقمي وتعديل اللوائح الدراسية

ترأس الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، اجتماع مجلس الجامعة لشهر أكتوبر لعام 2023، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة، حيث استعرض العديد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية بالجامعة.

وأوضح قنديل في بداية الاجتماع، بعض النقاط المهمة خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، حيث أكد ضرورة تسويق الجامعات، وضرورة أن يكون خريجي الجامعات مؤهلين لسوق العمل من خلال تطوير اللوائح وعمل برامج خاصة بما يتناسب مع سوق العمل، والتركيز على التخصصات التي يحتاجها، كما أكد دعم ورعاية المبتكرين.

وتابع رئيس جامعة حلوان، خلال استعراض تقرير إنجازات الجامعة في الفترة من 1 أكتوبر 2022 حتى الآن، أنّه جرى عمل خطة للجامعة تتوافق مع المستجدات والتوجهات المستقبلية، وتعكس الطموحات والتطلعات التي تسعى الجامعة إلى تحقيقها من خلال استراتيجية واضحة ومتكاملة، لتكون جامعة حلوان من بين أفضل 4 جامعات على المستوى المصري ومن بين أفضل 30 جامعة على المستوى العربي ومن بين أفضل 600 جامعة على مستوى العالم.

وتطرق الاجتماع إلى جانب التعليم والطلاب، موضحا حرص الجامعة على الاهتمام بالأنشطة الطلابية وتطويرها لتنمية شخصية الطالب وبناء الوعي، من خلال برنامج عام للأنشطة الطلابية على مستوى الكليات، وتطوير نظام قبول وتسجيل الطلاب وميكنة نظم إصدار الكارنيهات، بجانب تطوير التعليم الإلكترونى بالجامعة، ومناقشة خطة تشغيل كلية علوم التغذية والانتهاء من تجهيزاتها وعمل شراكة دولية.

كما تطرق الاجتماع إلى سعى الجامعة لجذب وزيادة أعداد الطلاب الوافدين، كما أنّ الجامعة قطعت شوطا كبيرا في تطوير وتعديل اللوائح الدراسية لنظام الساعات المعتمدة، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، وحرصت الجامعة على زيادة البرامج الجديدة، إلى جانب التحول الرقمي بشكل كامل لجميع المقررات والاختبارات وتوفير الوسائل التعليمية المتطورة في كل القاعات الدراسية والمعامل.

وعملت الجامعة على مشروع التحول الرقمي وقطعت شوطا كبيرا فيه، حيث جرى وضع خطة التحول الرقمي وعمل تقييم للوضع الراهن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالجامعة، كما تعمل الجامعة على إعداد تطبيق باسم جامعة حلوان عبر الموبايل يستطيع الطالب استخدامه بسهولة من خلال عمل مجتمع افتراضي للجامعة اون لاين، وتم شراء حزمة البرامج من جامعة المنصورة لشركة انطلاق لتقنية الاتصالات والمعلومات، بجانب تطوير المنصة الالكترونية للجامعة والكليات.

وجرى تطوير النظم والتطبيقات من خلال توقيع عقد مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية E - Finance للاستثمارات المالية والرقمية، والتطوير في نظام الاختبارات الإلكترونية من خلال إعداد وتجهيز معامل الاختبارات الالكترونية للقطاع الصحي بالجامعة إلى جانب بعض الكليات، وعقد اختبارات نصف الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023 بكلية الحقوق وبعض المواد في كليات التربية والآداب، وتم حصر امتحانات البابل شيت على مستوى الجامعة، وجار توريد 11 ألف جهاز كمبيوتر ولاب توب لإنشاء عدد من مراكز الاختبارات الإلكترونية موزعة بالكليات داخل وخارج الحرم الجامعي، وتحديد الأماكن المناسبة لاستلام الدفع القادمة من أجهزة الاختبارات الالكترونية لـ18 ألف جهاز، إلى جانب تحويل الكتاب الجامعي إلى إلكتروني.