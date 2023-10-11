التحفظ على 860 كيلوجرام لحوم مجهولة المصدر في كفر الشيخ

شنّت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ حملة مكبرة على أسواق مدينة سيدي غازي للرقابة على المذبوحات والأغذية ذات الأصل الحيواني، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية.

التحفظ على 860 كيلوجرام لحوم مفرومة وكبدة مجهولة المصدر

وأسفرت الحملة عن ضبط 860 كيلوجرام لحوم مفرومة وكبدة مجهولة المصدر، وتم تحرير محضر بالمخالفة، وجرى اتخاذ باقى الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

جاء ذلك، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، ومتابعة الدكتور شعبان مغنم، مدير عام الصحة العامة والمجازر، والدكتور أسامة عوض، مدير إدارة المجازر، والدكتور حاتم الشافعى، مدير إدارة سيدي غازي البيطرية، والدكتور سامى أحمد السيد، رئيس قسم التفتيش على اللحوم بسيدى غازى، ومحمود رمضان، من الرقابة التموينية، ومحمد الفقى، بمجلس مدينة سيدي غازي.

محافظ كفر الشيخ يوجّه بتكثيف حملات المتابعة

وكان حافظ كفر الشيخ، وجّه في وقت سابق، بتكثيف حملات المتابعة والرقابة الميدانية على كافة الأسواق والمحال التجارية والمنافذ لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية واللحوم المعروضة، وتحرير المحاضر الفورية، وتوقيع الغرامات على المخالفين، ومحاربة تجار السوق السوداء، ومنع احتكار المواد الغذائية والسلع.