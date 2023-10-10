48 مدرسة في كفر الشيخ تحصل على شهادة الاعتماد والجودة

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حصول 48 مدرسة بـ13 إدارة تعليمية، على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ليصل إجمالي المدارس التي حصلت على الاعتماد والجودة إلى 133 مدرسة، فيما تشهد 76 مدرسة هذا العام الدراسي، استعدادات، للمتابعة لإجراء زيارات لها، للحصول على الاعتماد والجودة.

اعتماد 63 مدرسة

وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنّ إجمالي عدد المدارس التي اعتمادها خلال خطة 2022 - 2023، 63 مدرسة معتمدة، منهم 48 مدرسة تم اعتمادهم حاليا، إضافة إلى 15 مدرسة سابقة، بالإضافة لـ70 مدرسة من خطة 2021 - 2022.

وكشف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن عدد المدارس المعتمدة بكل إدارة تعليمية حتى تاريخه، وهي إدارة شرق كفر الشيخ 45 مدرسة، وإدارة غرب كفر الشيخ 20 مدرسة، وإدارة سيدى غازى 9 مدارس، وإدارة الرياض 35 مدرسة، وإدارة قلين 47 مدرسة، وإدارة سيدى سالم 70 مدرسة، وإدارة دسوق 24 مدرسة، وإدارة فوه 14 مدرسة، وإدارة مطوبس 17 مدرسة، وإدارة بيلا 30 مدرسة، وإدارة الحامول 16 مدرسة، وإدارة بلطيم 25 مدرسة، وإدارة برج البرلس 8 مدارس.

كما تستعد مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ لزيارة 76 مدرسة خلال العام الحالى 2023 - 2024، لاعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.