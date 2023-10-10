مسح ميداني لاكتشاف حالات الإصابة بالطفيليات المعوية في قرى كفر الشيخ

أعلنت الإدارة الصحية ببيلا بمحافظة كفر الشيخ، انطلاق فعاليات المسح الميدانى بفحص نسبة 10%، من سكان كافة القرى الريفية بمركز بيلا، لاكتشاف حالات الإصابة بالبلهاريسيا والطفيليات المعوية والتى بدأت فعالياتها اعتباراً من الأول من شهر أكتوبر، وذلك للقضاء على البلهارسيا، لإعلان مصر خالية من البلهارسيا بحلول عام 2025.

مسح ميداني في قري بيلا

تأتي الفعاليات فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، والدكتورة نهي الجزار، مدير الإدارة الصحية ببيلا.

ويتم المسح بواسطة فرق مدربة بجميع الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالقرى الريفية على مستوى مركز بيلا، وسيكون الفحص والعلاج مجاناً وسيكون العلاج فور اكتشاف الإصابة.