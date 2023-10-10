محافظ كفر الشيخ يوجه باستمرار الحملات على الأسواق لضبط الأسعار

أجرى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جولة مفاجئة على الأسواق اليوم الثلاثاء، لمتابعة توافر السلع، والتأكد من ضبط الأسعار، وجودة المعروض وتوافره بأسعار مناسبة للمواطنين.

التأكد من توافر كافة السلع الاستراتيجية

وتفقد المحافظ الأسواق والمحال التجارية، وتم التأكد من توافر كافة السلع الاستراتيجية والغذائية بالسلاسل التجارية، والتزامها بالإعلان عن الأسعار في أماكن ظاهرة، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة.

المحافظ يتفقد مستودع الغاز بمدينة كفر الشيخ

كما تفقد محافظ كفر الشيخ مستودع الغاز بمدينة كفر الشيخ، للتأكد من توفير اسطوانات الغاز بالأسواق، إضافة لمتابعة العمل بمصانع الغاز بدسوق وبلطيم، وضبط سيارة محملة بالدقيق البلدي المدعم، ووجه عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، بمراجعة الأوراق الخاصة بالحمولة، واتخاذ الاجراءات القانونية في حالة المخالفة.

واطمأن المحافظ، خلال الجولة على توافر السلع التي يحتاج إليها المواطنين، خاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان، وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين، موجهاً بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولًا بأول، لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية.

والتقى خلال جولته بعدد من المواطنين وحرص على الاستماع لآرائهم حول مدى توافر السلع الغذائية بالأسواق، وجودتها، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية التموينية على الأسواق والمحال لضبط الأسعار، والتأكد من توافر جميع السلع والمواد الغذائية بالجودة المناسبة، موجها باستمرار الحملات على الأسواق والمحال التجارية، وتحرير محاضر للمخالفين من التجار.