تشكيل لجان ثلاثية لمتابعة انتظام الدراسة في المنطقة الأزهرية بكفر الشيخ

أعلن الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، حالة الاستنفار التام بجميع الإدارات، لضبط انتظام الدراسة بجميع مراحلها.

تشكيل لجان ثلاثية

وقرّر رئيس المنطقة تشكيل لجان ثلاثية من ديوان عام منطقة كفر الشيخ الأزهرية لمتابعة استقرار الدراسة ببعض المعاهد، وذلك للتأكد من استكمال نصاب المُعلمين، وتحضير الدروس طبقاً للمناهج المقررة، وتسليم الكتب الدراسية لجميع الصفوف وعدم قيدها بدفع المصروفات الدراسية، وحصر العجز والزيادة على أرض الواقع بجانب تفعيل كافة الأنشطة.

وأضاف رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية أنّ لجان المتابعة تجوب كافة الإدارات التعليمية بلا استثناء مع تسليم تقرير مفصل عن كل زيارة، منوهًا أنّه لن يسمح بأي تقصير بأي حال من الأحوال.

انضباط الدراسة بمعاهد منطقة كفر الشيخ الأزهرية

وشهدت معاهد كفر الشيخ الأزهرية انتظامًا ملحوظًا منذ بدء العام الدراسي الجديد يوم السبت الموافق 30 سبتمبر الماضي، وسط متابعات مكثفة من قيادات المنطقة، والإدارات التعليمية طبقًا للخطة الموضوعة، لمتابعة سير العملية التعليمية بكافة معاهد المنطقة، والوقوف على أى معوقات، للعمل على حلها فورًا.