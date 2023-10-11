وكيل «تعليم مطروح» يستبعد مدير مدرسة النصر للإهمال في واجباته

واصل عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة ورصد وتقييم مسار الدراسة بمدراس المحافظة في أسبوعها الثاني، وتابع انتظام الدراسة وانضباط العملية التعليمية بمدارس طارق بن زياد واحد، والنصر للتعليم الأساسي بمنطقة الشولحي والحلازين الابتدائية.

متابعة مدارس غرب مطروح

وزار وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، الحجرات الدراسية والفصول التعليمية والمكتبة وحجرات الأنشطة متابعاً شرح المعلمين للحصص الدراسية ومدى تفاعل الطلاب مع المحتوي التعليمي.

ووجه مدير المديرية مجدي المنشاوي مدير عام إدارة مطروح التعليمية بإعداد وتنظيم برنامج علاجى لمشكلات القراءة والكتابة للطلاب بالصفوف الأولى، وتخصيص جزء من الحصة لهذا الأمر بمدرسة النصر تحت إشراف توجيه اللغة العربية وقسمي التعليم الابتدائي والإعدادي.

استبعاد مدير مدرسة النصر للتعليم الأساسي

وتطبيقاً لسياسة الثواب والعقاب، قرر وكيل تعليم محافظة مطروح استبعاد مدير مدرسة النصر للتعليم الأساسي نظراً للإهمال في أداء واجباته الوظيفية، بينما قدّم الشكر والتقدير للعاملين بمدرسة الحلازين على الجهد المتميز المبذول والأداء المخلص الفعّال والمساهمة الإيجابية في تحسين مستوى الطلاب في القراءة والكتابة وعمليات الحساب من خلال تفعيل كراسات الدعم المدرسي الخاصة بكل طالب، والتي تهدف للوقوف على أوجه القصور لغوياً ومعالجتها على الفور من خلال الشرح في الحصص الدراسية.

زيارات مفاجئة لمدارس القرى

وفي ختام الجولة المفاجئة، أكد وكيل تعليم مطروح في بيان على استمرار جولاته الميدانية في جميع الإدارات التعليمية، خاصة في مدارس القرى الصحراوية المترامية الأطراف، لمتابعة انتظام العملية التعليمية ومسار الدراسة، والتأكد من تقديم منتج تربوي متميز يستفيد منه أبناؤنا الطلاب.