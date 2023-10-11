كاتب صحفي: مبادرة تخفيض الأسعار تخفف العبء على المواطن خلال الفترة المقبلة

قال الكاتب الصحفي كامل كامل، إن الدولة خفضت السلع 25% خلال أزمة اقتصادية طالت جميع الدول، وفقًا للمبادرة الرئاسية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيض الأسعار، والتواصل مع الغرف التجارية والصناعية لخفض الأسعار وتطبيقها في الأسواق.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج 8 الصبح المذاع عبر فضائية dmc أن مبادرة خفض السلع مستمرة لمدة 6 شهور ويشرف عليها الجهات الرقابية، وستكون لها متابعة جيدة لمعرفة الأسعار، وتشملها السلع الأساسية التي يعتمد عليها كل أسرة في مصر.

وأشار إلى أن السلع التي تنخفض أسعارها، هي:« العدس، الفول ومنتجات الألبان والدواجن والزيت والسكر والمكرونة»، وفي الفترة المقبلة سيكون هناك قائمة بسلع أخرى بعد تطبيق المبادرة على أرض الواقع، وهذا بالفعل ينعكس على المواطن بسرعة أكبر في تخفيف الأعباء خلال الفترة المقبلة».