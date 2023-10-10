«التموين»: إعداد كتاب دوري للمديريات لتوجيهها بالرقابة على مبادرة تخفيض الأسعار

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنّ الوزارة تعد كتابا دوريا لمديريات التموين على مستوى المحافظات، لتوجيهها بتعليمات الرقابة والتفتيش على تطبيق مبادرة الحكومة بتخفيض الأسعار، والمقرر بدايتها من السبت المقبل 14 أكتوبر الجاري.

مبادرة الحكومة بتخفيض الأسعار

وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أنّه سيتم تنسيق حملات تموينية مشتركة مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، للتفتيش على السلاسل التجارية والمحلات للتأكد من أسعار السلع الغذائية المقرر تخفيضها بقرار من الحكومة، وعددها 10 سلع غذائية، كما يلي:

- السكر.

- الزيت الخليط.

- الأرز.

- الفول.

- العدس.

- الألبان.

- المكرونة.

- الدواجن الحية.

- الدواجن المجمدة.

- بيض المائدة.

عقوبة التلاعب بالأسعار

وأشارت المصادر إلى أنّ كل مديرية تموينية من المقرر أن ترسل لوزارة التموين بيانا بضبطيات المحاضر التي سيتم تحريرها ضد المخالفين غير الملتزمين بالأسعار، وتستمر الحملات بشكل مكثف طوال مدة تطبيق المبادرة والمحددة بـ6 أشهر.

وحذّرت المصادر من عدم تطبيق مبادرة تخفيض الأسعار، مؤكدة أنّ الحملات ستحرر محاضر في أقسام الشرطة ضد أي تاجر لا يلتزم بالسعر.