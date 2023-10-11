الحفلات والمكرمون.. كل ما تريد معرفته عن مهرجان الموسيقى العربية 2023

أيام قليلة تفصل محبي الموسيقى والغناء عن انطلاق الدورة الـ32 من مهرجان الموسيقى العربية 2023، حيث تشهد الدورة الجديدة من المهرجان التي تنطلق في الفترة من 20 أكتوبر الجاري وحتى 2 نوفمبر المقبل، تقديم مجموعة كبيرة من الحفلات لأبرز نجوم الغناء في مصر والعالم العربي على مسارح دار الأوبرا المصرية في القاهرة والمحافظات.

وكشف الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، تفاصيل مهرجان الموسيقى العربية 2023، الذي يضم أسماء عدد كبير من النجوم من بينهم أصالة، أنغام، هاني شاكر، مدحت صالح، أحمد سعد، حمزة نمرة، علي الحجار، آدم، تامر عاشور، ريهام عبد الحكيم، كارمن سليمان ومي فاروق.

تكريم عازف الكولة عبدالله حلمي في مهرجان الموسيقى العربية 2023

كما يشهد مهرجان الموسيقى العربية 2023، تكريم عدد من الموسيقيين البارزين الذين أثروا الحياة الفنية في مصر على رأسهم الموسيقار عمر خيرت، الموسيقار صلاح الشرنوبي، العازف عبدالله حلمي، بالإضافة إلى الفنان المغربي فؤاد زبادي، الفنان الراحل أحمد الحجار، وعازف العود حازم شاهين وغيرهم.

أصالة وعمرت خيرت.. تفاصيل حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية 2023

يفتتح مهرجان الموسيقى العربية 2023 فعالياته يوم الثلاثاء 24 أكتوبر على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، ويشهد الحفل احتفالية بمئوية فنان الشعب سيد درويش حيث يقدم الموسيقار عمر خيرت معزوفة افتتاحية مصرية، ويشاركه بالعزف أحمد محمد درويش البحر حفيد سيد درويش، تحت قيادة المايسترو ناير ناجي، وتقدم الفنانة أصالة فقرة غنائية في الحفل بقيادة المايسترو هاني فرحات.