«مياه سوهاج»: تنفيذ 70% من مشروعات المعالجة الثلاثية بتكلفة مليار جنيه

تابع المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى في سوهاج والعضو المنتدب، أعمال نهو ملاحظات توسعات محطة مياه سوهاج غرب، والتي تم تنفيذها تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي واستلامها ابتداء في يناير من العام الجاري، وتبلغ طاقتها التصميمية 900 لتر لكل ثانية، وتغذى مليون مواطن تقريبا بمدينة سوهاج وقراها بتكلفة تبلغ 580 مليون جنيه.

الانتهاء من المشروعات بموعدها

كما تفقد عبدالغفار الأعمال المطلوب استكمالها لمآخذ وبوستر المحطة، تمهيدا لاستلامهما ابتدائيا وشدد رئيس مياه سوهاج على الشركة المنفذة لأعمال المأخذ والبوستر بضرورة الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال خلال الشهر الجاري لبدء أعمال التشغيل التجريبي.

محطات المياه المطورة بسوهاج

وأوضح المهندس أبو ضيف محمد أحمد جبر، مستشار الشركة لشؤون المشروعات، أنه تم تفقد محطة معالجة صرف صحي غرب سوهاج، والتي تخدم مدينة سوهاج وتبلغ طاقتها التصميمية 50 ألف متر مكعب لكل يوم، وجاري رفع كفائتها وطاقتها الاستعابية لتبلغ 65 ألف متر مكعب لكل يوم، بالإضافة إلى الانتهاء من تأهيلها وتحويلها إلى معالجة ثلاثية بتكلفة تبلغ 591 مليون جنيه.

نسبة تنفيذ مشروعات مياه سوهاج

من جانبه، أشار المهندس أحمد علي نائب رئيس قطاع المشروعات، إلى تفقد مشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بشارع ترعة باجا بمدينة سوهاج، والتي بلغت نسبة تنفيذها 70% بقيمة 19.1 مليون جنيه، وجاري الانتهاء منه في ديسمبر من العام الجاري، وتأتى ضمن خطة الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي لمدينة سوهاج بقيمة 61 مليون جنيه من تمويل الشركة، وكذلك مبلغ 71 مليون جنيه من تمويل الخطة الاستثمارية للمحافظة.