«التموين» توجه 7 تعليمات للمخابز البلدية.. أبرزها متابعة «حصة الدقيق»

وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة والمتابعة المستمرة للمخابز ومستودعات الدقيق، التي تقوم بصرف الدقيق البلدي بدل الخبز للمواطنين ومتابعة قيام المخابز البلدية بإنتاج خبز بلدي مطابق للأوزان والمواصفات والأسعار المقررة وتوفير الخبز للمواطنين مدار اليوم.

نص تعليمات وزارة التموين للمخابز

وشملت تعليمات وزارة التموين للمخابز، كالتالي:

- تكثيف وتشديد الرقابة من كافة الجهات الرقابية التابعة للمديرية على جميع المخابز بكافة أنواعها ومستودعات الدقيق والمتابعة المستمرة لها وخاصة المخابز البلدية الموجودة بالقرى والنجوع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في حال وجود مخالفات.

المخابز البلدية

- التأكد من قيام المخابز البلدية من إنتاج خبز بلدي مطابق للمواصفات القانونية والأوزان وصرفه للمواطنين بالأسعار المقررة بموجب البطاقات التموينية الذكي.

- قيام المديرية والإدارات التموينية التابعة لها بإعادة النظر في بداية مواعيد تشغيل المخابز البلدية المحددة من قبل الإدارات التموينية لضمان توفير الخبز البلدي على مدار اليوم على أن يراعى تحديد بداية إنتاج أول رغيف لكل مخبز.

- مراعاة طبيعة كل منطقة سواء كانت مدينة أو قرية.

- أنواع المخابز البلدية سواء كانت آلية أو نصف آلية.

- متابعة حصة الدقيق المقررة لكل مخبز على أن يتم التنبيه على المخابز البلدية بدائرة المحافظة بالالتزام بمواعيد بداية إنتاج أول رغيف.

- تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام بالمديرية والإدارات التموينية لتلقى شكاوى المواطن فحصها واتخاذ اللازم قانونا على أن يتم الإعلان عن تليفونات غرفة العمليات المركزية بالمدير والإدارات الفرعية.