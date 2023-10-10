«التموين»: وقف صرف الدقيق للمخابز من المطاحن لمدة 12 ساعة اليوم للجرد والتحديث

وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، توجيها عاجلا، لمديري المديريات على مستوى الجمهورية، لحثهم على ضرورة الانتهاء من صرف حصص الدقيق قبل الساعة 12 ظهرا اليوم الثلاثاء، لتوقف عملية الصرف لمدة 12 ساعة.

وقف صرف الدقيق للمطاحن والمخابز لمدة 12 ساعة

ونص توجيه وزارة التموين للمديريات - حصلت الوطن على نسخة منه - التنبيه على كافة المطاحن التموينية الكائنة بدائرة المحافظة بالانتهاء من صرف جميع حصص الدقيق لكافة الأنشطة المربوطة على المطحن في موعد غايته الساعة 12 ظهرا اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023، موضحة أنه سيتم إيقاف الصرف على النظام حتى الساعة 12 وخمسة دقائق صباح اليوم التالي أي صباح يوم الأربعاء 11 أكتوبر.

فيما أوضحت مصادر لـ"الوطن" أن هذا الإجراء سيتم كل 3 أشهر من أجل جرد وتحديث لأرصدة المطاحن لمعرفة الكميات المنصرفة والمتبقية في كل مطحن.

مبيعات من الدقيق التموينى

وأشارت وزارة التموين في نص توجيهها، إلى أنه سيتم بدء تطبيق نظام استعاضة كميات الاقماح بالمطاحن التموينية على النظام طبقا لكافة المبيعات من الدقيق التموينى 78.5% للانشطة التموينية ( مخابز - مستودعات - أغراض أخرى ).

ونوهت وزارة التموين، أن ذلك سيتم مع نهاية كل برنامج لصرف الاقماح التموينية للمطاحن.